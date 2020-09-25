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زين مالك يعلن وصول طفلته وجيجي حديد بأول صورة للمولودة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زين مالك يعلن وصول طفلته وجيجي حديد بأول صورة للمولودة في المقال التالي


أحمد جودة - القاهرة - قام النجم البريطاني الشاب زين مالك بنشر أول صورة لمولودته الأولى من حبيبته عارضة الازياء الشابة جيجي حديد، عبر حسابه الخاص على موقع انستجرام.


ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي ظهرت بها يد زين، وتمسك بها انامل المولودة التي لم يعلن حتى الأن عن الاسم الذي اختاروه لها.


وكتب زين تعليق على الصورة يقول، ما اشعر به من حب تجاه هذه الطفلة يفوق التفهم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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