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"ليزو" تزين غلاف مجلة Vogue للمرة الأولى

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للمرة الأولى في مسيرتها الفنية اخيرت النجمة الأمريكية الشابة ليزو لتكون نجمة غلاف مجلة الموضة الشهيرة "فوج" بعددها الجديد الصادر لشهر أكتوبر المقبل.


ونقلت صحيفة ديلي ميل غلاف المجلة بعددها الجديد ومجموعة من اللقطات التي ظهرت بها ليزو ضمن جلسة تصوير اجرتها خصيصا للعدد.


وظهرت ليزو على غلاف المجلة، ضمن دعمها لعارضات الازياء والمشاهير من اصحاب الجسد المكتنز.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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