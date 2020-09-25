في ذكرى رحيل خالد صالح .. تعرف على سبب وفاته وأهم أعماله

يصادف اليوم ذكرى وفاة النجم الراحل خالد صالح الذي توقى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ٥٠ عاما.

أول أفلامه كان فيلم جمال عيد الناصر عام ٢٠٠٠ جسد فيه دور رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية صلاح نصر. ولد في أبو النمرس، محافظة الجيزة، ونشأ يتيمًا حيث توفيت والدته وهو صغير ليلحق بها والده.

تولى شقيقه وإسمه إنسان تربيته[3] (توفي عام 2012) وتخرج في كلية الحقوق عام 1987، التي كان يمثل في مسرحها أثناء دراسته ثم عمل كسائق تاكسي بعد تخرجه من كلية الحقوق، ثم سافر إلى الخليج لأجل العمل، وكان صالح يحلم أن ينشأ مصنع حلويات شرقية، حيث كانت له تجربه في سابقة في العمل بالحلويات مع شقيقه، وقام شقيقه برفده من المصنع لأنه لم يكن ملتزمًا بمواعيد العمل.

وشارك في أول مسلسل له عام 1999، وجسد فيه دور مأمون الشناوي في مسلسل ام كلثوم. ثم قام بالأداء الصوتي في النسخة المدبلجة من فيلم "نيمو"، الحاصل على جائزة أوسكار لأفضل فيلم صور متحركة، عام 2003.

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تفرغ تمامًا للتمثيل في عام 2000 وهو في سن السادسة والثلاثين ولمع نجمه سريعًا وبرع في أداء الأدوار المعقدة وفي أدوار الشر والجبروت.

من أهم أعماله السينمائية تيتو وعمارة يعقوبيان و الريس عمر حرب.

حرص خالد صالح في كل بلد زاره على زيارة أحد الجمعيات الخيرية أو مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة أو ماشابه حيث أنه وجد في ذلك واجب عليه أداءه. سبق له زيارة مركز راشد لعلاج ورعاية الأطفال في دبي، وترك مهرجان الشرق الأوسط للسينما، في أبوظبي لمدة 3 أيام، كي يشارك في حفل تدشين مستشفى سرطان الأطفال الجديد في السودان.