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في ذكرى وفاته.. تعرف على اسم نجاح الموجي الحقيقي

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يحل اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020، ذكرى وفاة الفنان نجاح الموجي، الذي قدم العديد من الأعمال الممبزة والمختلفة على مدار مشواره الفني.

وإسم "نجاح الموجي" الحقيقي هو عبد المعطي محمد الموجي، وبدأ الموجي حياته مع ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينات، عندما أسند إليه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم دورًا هامًّا في مسرحية "فندق الأشغال الشاقة".

تخرج في المعهد العالي للخدمة الإجتماعي والتحق بأحد الوظائف الحكومية ولم يتركها حتى وصل لمنصب وكيل وزارة.

بينما شارك نجاح الموجي في بطولة عدد كبير من الأفلام منها طأطأ وريكا وكاظم بك، امرأة مطلقة، اغتصاب، الكيت كات ومدافن مفروشة للإيجار.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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