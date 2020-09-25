في ذكرى وفاته.. تعرف على اسم نجاح الموجي الحقيقي

يحل اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020، ذكرى وفاة الفنان نجاح الموجي، الذي قدم العديد من الأعمال الممبزة والمختلفة على مدار مشواره الفني.

وإسم "نجاح الموجي" الحقيقي هو عبد المعطي محمد الموجي، وبدأ الموجي حياته مع ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينات، عندما أسند إليه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم دورًا هامًّا في مسرحية "فندق الأشغال الشاقة".