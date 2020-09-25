شارك الفنان احمد مكى جمهورة بـ صورة جديدة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " . وعلق مكى على الصورة قائلا " صباح الخير ... جمعه مباركه ". وحازت اصورة على اعجاب كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : جمعه مباركة يا مبدع - صباااح الورد ..علينا وعليك ويا مكي - حبيبي الفنان الكبير احمد مكي الكبير اوي اقرأ أيضًا: كانت آخر أعمال أحمد مكى فى الدراما التليفزيونية مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لوك جديد.. أحمد مكى لجمهوره: صباح الخير وجمعة مباركة.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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