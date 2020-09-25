شون بين يبدأ تصوير مشاهده من فيلم برادلي كوبر الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - ظهر النجم الكبير شون بين في اللقطات الأولى من تصوير مشاهد فيلمه المرتقب مع النجم الكبير برادلي كوبر بشوارع مدينة لوس أنجلوس. أحمد جودة - القاهرة - ظهر النجم الكبير شون بين في اللقطات الأولى من تصوير مشاهد فيلمه المرتقب مع النجم الكبير برادلي كوبر بشوارع مدينة لوس أنجلوس.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات شون من موقع تصوير الفيلم الذي تدور أحداثه في حقبة السبعينيات، ويجسد به شخصية من قداما الحرب.

ويخرج الفيلم الجديد للنجم برادلي كوبر المخرج الكبير "بول توماس أندرسون".



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