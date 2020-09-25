في ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن خالد صالح وتعرف على سبب رحيله

تحل اليوم ذكرى وفاة النجم الراحل خالد صالح، الذي توفي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ٥٠ عاماً.

يعد خااد صالح من أهم نجوم الوطن العربي وأنجحهم، فترك علامة كبيرة في قلوب وعقول الجماهير بأعماله الفنية ، فكان فيلم جمال عبد الناصر عام ٢٠٠٠ جسد فيه دور رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية صلاح نصر كان أول عمل له.

ولد خالد صالح في أبو النمرس، محافظة الجيزة، ونشأ يتيمًا حيث توفيت والدته وهو صغير ليلحق بها والده.

كان صالح يحلم أن ينشأ مصنع حلويات شرقية، حيث كانت له تجربه في سابقة في العمل بالحلويات مع شقيقه، وقام شقيقه برفده من المصنع لأنه لم يكن ملتزمًا بمواعيد العمل.

وشارك في أول مسلسل له عام 1999، وجسد فيه دور مأمون الشناوي في مسلسل ام كلثوم. ثم قام بالأداء الصوتي في النسخة المدبلجة من فيلم "نيمو"، الحاصل على جائزة أوسكار لأفضل فيلم صور متحركة، عام 2003.

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ثم عمل للتمثيل فقط في عام 2000 وهو في سن السادسة والثلاثين ولمع نجمه سريعًا وبرع في أداء الأدوار المعقدة وفي أدوار الشر والجبروت.

يعد فيلم تيتو وعمارة يعقوبيان و الريس عمر حرب، من أهم أعماله السينمائية .

كان خالد صالح يحرص في كل بلد زاره على زيارة أحد الجمعيات الخيرية أو مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة أو ماشابه حيث أنه وجد في ذلك واجب عليه أداءه. سبق له زيارة مركز راشد لعلاج ورعاية الأطفال في دبي، وترك مهرجان الشرق الأوسط للسينما، في أبوظبي لمدة 3 أيام، كي يشارك في حفل تدشين مستشفى سرطان الأطفال الجديد في السودان.