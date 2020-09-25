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بكلمات مؤثرة.. مني ممدوح تحيي ذكري وفاة والداتها

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حرصت الفنانة مني ممدوح، علي إحياء ذكري والداتها التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم.

ربي استودعتك أمي في قبرها وحيدة يتساوي عندها الليل والنهار .. يارب انزل عندها رحماتك المتتابعات إلي يوم القيامة.. يارب أسعدها في قبرها سعادة لا تشقي بعدها أبداً .. رحمكِ الله أمي الحبيبة وجميع أموات المسلمين وأمهاتهم.. الفاتحة لأمي وكل أمواتنا .

وتعددت الكثير من التعليقات متمنين لها الرحمة والمغفرة.

يذكر أن مني ممدوح، شاركت في فيلم "ولاد رزق" وهو من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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