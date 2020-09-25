بكلمات مؤثرة.. مني ممدوح تحيي ذكري وفاة والداتها

ربي استودعتك أمي في قبرها وحيدة يتساوي عندها الليل والنهار .. يارب انزل عندها رحماتك المتتابعات إلي يوم القيامة.. يارب أسعدها في قبرها سعادة لا تشقي بعدها أبداً .. رحمكِ الله أمي الحبيبة وجميع أموات المسلمين وأمهاتهم.. الفاتحة لأمي وكل أمواتنا .
وتعددت الكثير من التعليقات متمنين لها الرحمة والمغفرة.
يذكر أن مني ممدوح، شاركت في فيلم "ولاد رزق" وهو من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى.
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