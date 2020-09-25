من مهرجان شتاء الرياض..كارول سماحة من أحدث ظهور بحفلاتها

وعلقت كارول سماحة قائلًا: "مهرجان_الرياض شاهد أغاني حفلة #الرياض ٢٠٢٠ تدريجيا على قناتي يوتيوب".
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وحقق الكليب "bon voyage" لـ الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 4 ملايين مشاهدة منذ بداية عرضه على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو الجاري.
"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.
وتلقى الفيديو كليب "bon voyage" لـ كارول سماحة، إشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما حمله من فكرة جديدة.
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