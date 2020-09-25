نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من الأسكندرية.. منه فضالي تغازل جمهورها علي "إنستجرام" في المقال التالي
وظهرت منه بالصور بضحكة مشرقة وبإطلالة أنيقة مرتدية توب باللون البينك ، وعلقت قائله:" صباح الأسكندرية".
يشار أن منه فضالي تشارك في فيلم "زنزانة 7"، والتي تدور أحداثه في إطار الإرثارة والتشويق ، وهو بطولة عدد من نجوم الفن منهم "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.
والجدير ذكره أن منه فضالي، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "حب عمري" ، وحققت خلاله نجاحاً جماهيريا برفقة الفنان هيثم شاكر وباقي ابطال العمل.
فضالي جمهورها بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت منه بالصور بضحكة مشرقة وبإطلالة أنيقة مرتدية توب باللون البينك ، وعلقت قائله:" صباح الأسكندرية".
يشار أن منه فضالي تشارك في فيلم "زنزانة 7"، والتي تدور أحداثه في إطار الإرثارة والتشويق ، وهو بطولة عدد من نجوم الفن منهم "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.
والجدير ذكره أن منه فضالي، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "حب عمري" ، وحققت خلاله نجاحاً جماهيريا برفقة الفنان هيثم شاكر وباقي ابطال العمل.
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