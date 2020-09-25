نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاچول.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غازلت الفنانة نسرين طافش جمهورها بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها بإنستجرام.

وظهرت نسرين بالصور جميلة كعادتها مرتدية بنطلون چينز أزرق ونسقت معه شمسز أبيض وتركت شعرها منسدلاً ، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.

وعلقت علي الصور قائله: "كل شئ يأتي في وقته ، مل شئ يأتي عندما تكون ناضجاً ، كل شئ عندما تستحقه ، تلك تجربتي".

ويعد آخر أعمال نسرين طافش مسلسل "الوجه الآخر " والذي يُناقش قضية مهمة في المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة، ويدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية، ويتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامي تشويقي.

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