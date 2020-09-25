نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاچول.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام في المقال التالي
وظهرت نسرين بالصور جميلة كعادتها مرتدية بنطلون چينز أزرق ونسقت معه شمسز أبيض وتركت شعرها منسدلاً ، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.
وعلقت علي الصور قائله: "كل شئ يأتي في وقته ، مل شئ يأتي عندما تكون ناضجاً ، كل شئ عندما تستحقه ، تلك تجربتي".
ويعد آخر أعمال نسرين طافش مسلسل "الوجه الآخر " والذي يُناقش قضية مهمة في المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة، ويدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية، ويتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامي تشويقي.
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