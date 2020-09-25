بإطلالة ناعمة.. أحدث جلسة تصويرية لمى الغيطى

ونشرت مى الغيطى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة عميقة، حيث ظهرت وهى غامضة العينين، واعتمدت على فستان زيتى مكشوف الكتفين، وحازت إطلالتها على إعجاب الجمهور.
وكانت أخر أعمال مى الغيطى فيلم "بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبى، هنادى مهنا، محمد مهران، مايان السيد، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.
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