الارشيف / فن ومشاهير

بإطلالة ناعمة.. أحدث جلسة تصويرية لمى الغيطى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تحرص الفنانة مى الغيطى على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت مى الغيطى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة عميقة، حيث ظهرت وهى غامضة العينين، واعتمدت على فستان زيتى مكشوف الكتفين، وحازت إطلالتها على إعجاب الجمهور.

وكانت أخر أعمال مى الغيطى فيلم "بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبى، هنادى مهنا، محمد مهران، مايان السيد، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بإطلالة ناعمة.. أحدث جلسة تصويرية لمى الغيطى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا