بهذه الصورة.. هند رضا تشارك في تحدي الطفولة

وظهرت هند بإحدي الصور وهي في مرحلة الطفوله ولا تتعدي الثانية من عمرها ، وصورتها الأخري وهي في الوقت الحالي.
وتباينت الكثير من التعليقات منغزلين بها ومن أبرز التعليقات "قمر وانتي صغيرة ماشاء الله".
والجدير ذكره أن آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "دلع بنات " ، وهو من بطولة مي عز الدين وكنده علوش ومحمد عادل امام وسعد الصغير، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول الفوارق الطبقية في المجتمع من خلال قصة صديقتين، تنتمي إحداهما للطبقة الشعبية، بينما تنتمى الأخرى للطبقة البرجوازية، ويولد هذا الاختلاف بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية حول قصة حياتها تماماً بعد ما وقعت في حب أدهم وأصبح يمثل لها الحلم البعيد !
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