في ذكرى وفاته.. إفيهات لا تنسى للراحل نجاح الموجي

تحل اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020، ذكرى وفاة الفنان نجاح الموجي، الذي قدم العديد من الأعمال المميزة والمختلفة على مدار مشواره الفني.

وقدم نجاح الموجي، العديد من الشخصيات التي قال إفيهات شهيرة من خلالها، حيث لعب شخصية "الهرم" في فيلم "الكيتكات"، ودار حوار بينه وبين ضابط حيث قام بسؤاله إنت ياض بتتاجر في المخدرات، صح ولا هتنكر"، ليرد عليه قائلًا: "صح بس هنكر".

وإفيه "من لم يمت بالسيف مات بالمطواه يا سعادة الباشا" الذي قاله في فيلم "المساطيل"، وغيرها من الإفيهات الشهيرة التي ظلت في وجدان المشاهدين حتى وقتنا هذا.



يذكر أن تخرج الفنان نجاح الموجي، من المعهد العالي للخدمة الإجتماعي والتحق بأحد الوظائف الحكومية ولم يتركها حتى وصل لمنصب وكيل وزارة.

بينما شارك نجاح الموجي في بطولة عدد كبير من الأفلام منها طأطأ وريكا وكاظم بك، امرأة مطلقة، اغتصاب، الكيت كات ومدافن مفروشة للإيجار.