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اللهم الثبات.. الفنانة مي فخري تعلن ارتداء الحجاب

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أعلنت الفنانة مي فخري، ارتدائها الحجاب بشكل رسمي، وذلك من خلال نشرها صورة بالحجاب عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت عليها "الحمد لله حمدًا طيبا كثيرا مبارك فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطان.. اللهم الثبات".

كانت مي فخري، حذفت جميع صورها التي ظهرت بها بشعرها، وبدأت منذ عدة أشهر بمشاركة جمهورها فيديوهات دينية وتوعوية تحدثت من خلالها عن المرحلة التي وصل إليها من الإيمان.

يذكر أن مي فخري، قدمت العديد من الأعمال الفنية قبل قرارها الأخير بالإبتعاد عن عالم الفن، كان من بينها "افراح إبليس"، و"البيت الكبير"، والجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، و"هبة رجل الغراب" وغيرها من الأعمال.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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