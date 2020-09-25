الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى.. تركي آل الشيخ يكتب شعرا في حب الرئيس السيسي

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني عن حبه الشديد لفخامة رئيس مصر عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال تأليفه لأبيات شعر في حب الرئيس.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وكتب عليها أبيات شعر للرئيس ليعرب عن حبه له وتقديرًا لمجهوداته الضخمة، حيث تقول الأبيات:

«حُب الوطن له رِجال أبطال ويتِعدوا .. لو شالوا حمل جِبال قادرين وبيسِدوا .. الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى .. عمر اللى ضحى بروحه ما خلف في يوم وعده».

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، يحرص دائمًا على الافصاح عن حبه وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد على دعمه المستمر لمصر.