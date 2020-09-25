نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد النجار يشارك في تريند تحدي الطفولة في المقال التالي
وعلق ممازحًا: "قولت الحق التريند قبل ما يقفل"، ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيه.
والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد النجار مسلسل "فرصة تانية"، معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.
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