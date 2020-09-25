أحمد النجار يشارك في تريند تحدي الطفولة

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان أحمد النجار في تريند تحدي الطفولة، حيث نشر صورتين عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، واحدة له وهو في الوقت الحالي، والأخري وهو في مرحلة طفولته، ليشارك في تريند تحدي الطفولة والذي أصبح مؤخرًا حديث السوشيال ميديا.

وعلق ممازحًا: "قولت الحق التريند قبل ما يقفل"، ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيه.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد النجار مسلسل "فرصة تانية"، معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.