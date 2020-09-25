بصورة على انستجرام.. هند رضا تشارك في تحدي الطفولة

شاركت الفنانة هند رضا فى تحدى الطفولة ونشرت صورة لها في طفولتها وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".

ونالت الصورة استحسان وإعجاب متابعيها عبر انستجرام.

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يذكر أن الإعلامية هند رضا تعمل فى مجال الإعلام وعرفت كممثلة مؤخرا من خلال مشاركتها فى مسلسل الأسطورة مع الفنان محمد رمضان.

تقدم الفنانة هند رضا برنامجها "لسه فاكر"، الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، في الساعة 8 مساء.

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واستضافت الفنانة هند رضا على مدار العام، كوكبة كبيرة من النجوم، مثل "هشام ماجد، ورامى صبرى، وأحمد رزق، وهيثم شاكر، ونجلاء بدر، وانجى المقدم، ومحمد رحيم، وشيرى عادل، وأحمد الشامى، وعبير صبري" وغيرهم.