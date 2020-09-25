أخبار الفن| الفنانة مي فخري تعلن ارتداء الحجاب.. الجمهور يبحث عن أحمد العوضي

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

يستعد عدد من النجوم لإحياء حفلات غنائية خلال الفترة المقبلة في محاولة للعودة مرة أخرى بعد أزمة فيروس كورونا التي توقفت على إثرها الحفلات الغنائية عدة أشهر، نستعرض لكم أبرز الحفلات المقبلة من خلال التقرير التالي:

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني عن حبه الشديد لفخامة رئيس مصر عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال تأليفه لأبيات شعر في حب الرئيس.

أعلنت الفنانة مي فخري، ارتدائها الحجاب بشكل رسمي، وذلك من خلال نشرها صورة بالحجاب عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت عليها "الحمد لله حمدًا طيبا كثيرا مبارك فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطان.. اللهم الثبات".

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يحل اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020، ذكرى وفاة الفنان نجاح الموجي، الذي قدم العديد من الأعمال الممبزة والمختلفة على مدار مشواره الفني.

تصدر الفنان أحمد العوضي، تريند "تويتر" بعد نشره صور جديدة له مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مساء أمس الخميس.

حرصت المذيعة رضوي الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من احدث ظهور لها.

نشرت الفنانة نوال الزغبى، تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وكتبت نوال الزغبى: "الخيط الذي يقطع ويوصل مرات عدة...لا يرجع خيطا بل يصبح كتلة من العقد".