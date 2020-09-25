بين مصر والسعودية.. قائمة الحفلات الغنائية بعد العودة من كورونا

يستعد عدد من النجوم لإحياء حفلات غنائية خلال الفترة المقبلة في محاولة للعودة مرة أخرى بعد أزمة فيروس كورونا التي توقفت على إثرها الحفلات الغنائية عدة أشهر.
أعلنت النجمة أنغام عن تفاصيل حفلها الغنائي المنتظر على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.
وكتبت أنغام: «وحشتوني.. مبسوطة اننا راجعين نتقابل من تاني في حفلة جديدة يوم الجمعة ٩ أكتوبر على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.. في انتظاركم».
يذكر أن أغنية "بحبك وبرتاحلك" لـ أنغام، حققت نجاحا كبيرا؛ حيث اقتربت من كسر الـ 2 مليون مشاهدة، عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع اليوتيوب.
وتقول كلمات الأغنية :" أنا أنا أنا.. أنا بحبك ... أنا أنا أنا.. أنا بحبك .. أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح .. وعشان طيب وأمين وصريح .. جربتك في الضيق والشدة بس لقيتك راجل بصحيح ,, أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح يا أعز ما الأيام جابت .. يا شمس عمري اللي ما غابت".
عمرو دياب في السعودية
كشف الفنان عمرو دياب عن الشروط التى وضعتها الشركة المنظمة لحفله فى السعودية ضمن احتفلات اليوم الوطنى السعودى، حيث من المقرر أن يقام الحفل يوم السبت المقبل 26 سبتمبر.
ووضعت الشركة المنتظمة 12 شرطا لحضور حفل عمرو دياب وجميعها متعلقة بإجراءات الأمان والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وهم كالتالى :
1. يجب أن يكون جميع الحاضرين مسجلين في تطبيق (توكلنا وتبعاد) ، ولن يُسمح بالدخول من البوابات وفقًا لبروتوكول التطبيق.
2. ينصح كبار السن فوق (65 سنة) الذين يعانون من أمراض مزمنة بعدم الحضور.
3. يحظر الدخول بدون قناع.
4. يجب ارتداء القناع في جميع الأوقات.
5. لا يُسمح للأطفال دون سن 15 عامًا بالدخول.
6. سيتم أخذ قياس درجة الحرارة عند الدخول فوق 38 درجة أو يمنع دخول أي علامات للأعراض.
7. غير مسموح بارتداء القفازات.
8. عقم اليدين قبل الدخول والخروج.
9. الحفاظ على مسافة اجتماعية 1.5 متر.
10. يحظر تغيير المقاعد.
11. يحظر المصافحة.
12. آداب العطس لضمان وجود آمن.
يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفل غنائي اليوم 25 سبتمبر ضمن حفلات العيد الوطني السعودي.
شارك محمد حماقي صورة عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" وعلق "الجمعة ٢٥ سبتمبر معادنا مع حفلة جدة في مدينة الملك عبد الله الرياضية، بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي".
وكان أحدث ألبوم لـ محمد حماقى "كل يوم من ده" وتم طرحه فى يناير 2019 وضم الألبوم 20 أغنية "يا زلزال، وعيونه سهرانة، وكل يوم من ده، وليلى، وصور، وأعمل أيه، وبقيت معاه، م البداية، ويا ستار، ويا غربة".
وتعاون محمد حماقى من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر وتامر حسين وخالد تاج ونادر عبد الله وعمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر على، ومحمد يحيى، وتميم، وتوما، ونادر حمدي، ورامي سمير.
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