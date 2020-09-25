بين مصر والسعودية.. قائمة الحفلات الغنائية بعد العودة من كورونا

يستعد عدد من النجوم لإحياء حفلات غنائية خلال الفترة المقبلة في محاولة للعودة مرة أخرى بعد أزمة فيروس كورونا التي توقفت على إثرها الحفلات الغنائية عدة أشهر.

أعلنت النجمة أنغام عن تفاصيل حفلها الغنائي المنتظر على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وكتبت أنغام: «وحشتوني.. مبسوطة اننا راجعين نتقابل من تاني في حفلة جديدة يوم الجمعة ٩ أكتوبر على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.. في انتظاركم».

يذكر أن أغنية "بحبك وبرتاحلك" لـ أنغام، حققت نجاحا كبيرا؛ حيث اقتربت من كسر الـ 2 مليون مشاهدة، عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع اليوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية :" أنا أنا أنا.. أنا بحبك ... أنا أنا أنا.. أنا بحبك .. أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح .. وعشان طيب وأمين وصريح .. جربتك في الضيق والشدة بس لقيتك راجل بصحيح ,, أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح يا أعز ما الأيام جابت .. يا شمس عمري اللي ما غابت".

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