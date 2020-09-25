أحلام تعرض مكافأة مالية ضخمة لمن يتمكن من أداء أغنية أصالة الجديدة ؟!

خلاف أحلام وأصالة عاد إلى الواجهة مجددًا، خاصة بعد طرح الأخيرة ألبومها الجديد "لا تستسلم" الذي قدمته باللهجة الخليجية، واعتبر البعض مؤخرًا أن تعليقات الفنانة الإماراتية أحلام وتفاعلها مع الجمهور على تويتر، ربما تقصد من خلاله السخرية من ألبوم زميلتها؟

مكافأة من أحلام لجمهورها لمن يؤدي أغنية أصالة؟!

أحلام شاركت جمهورها على تويتر، أمس الخميس، بتدوينة أعلنت خلالها عن تقديمها مكافأة تبلغ 10 آلاف درهم، لمن يقوم بغناء ذلك المقطع بمفرده "تيرا را تا را را تيررا را را را"، وأشارت خلال التدوينة إلى صديقها الملحن والكاتب السعودي عبد الرحمن العثمان، وهو ما أثار حماس البعض الذين بدأوا بالفعل يسجلون المقطع بصوتهم ويرسلوه إليها على سبيل المزاح معها، إلا أن البعض الآخر فسر تدوينتها بأنها تقصد استفزاز والسخرية من زميلتها المطربة السورية أصالة، وأغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا" التي تبدأ بنفس المقطع.

هل تصالحت أحلام مع أصالة أم تقصد استفزازها؟

غموض تدوينة الفنانة أحلام جعل الجمهور يفسر ما كتبته بأكثر من تفسير، فالبعض رأى أيضًا أنها ربما تصالحت مع أصالة بعد فترة من الخلاف المعلن بينهما، وتحاول ممازحتها بهذه الطريقة، فيما رأى آخرون أن الأمر ربما لم يتعلق بأصالة من الأساس، وأنه من الممكن يكون مقطع من أغنية جديدة تحضر لها أحلام مع زميلها عبد الرحمن العثمان، أو أنه مجرد دندنة لأحد أغاني المطربة الإماراتية السابقة، وهو ما جعل عدد من المتابعين ينشرون مقطع فيديو لأحلام خلال أدائها أغنية على مسرح برنامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول"، وتقوم بدندنة مقطع مشابه للكلمات التي كتبتها، لكنها لم تعلق على هذا الفيديو.

وتفاعلت المطربة الإماراتية مع تعليقات الجمهور ومازحتهم مع كل فيديو تم إرساله لها وهم يقومون فيه بغناء المقطع مثلما طلبت، ولاقت تدوينتها انتشارًا واسعًا ايضًا بين الجمهور.

خلاف أصالة وأحلام

الجدير بالذكر أن خلافات متعددة كانت قد نشبت بين أحلام وأصالة في الفترة الأخيرة، وتسبب ذلك في تراشق بالتصريحات بين الفنانتين في أكثر من لقاء إعلامي وأخيرا حسمت الفنانة أحلام المسألة وأكدت أن علاقتها بزميلتها انتهت من دون رجعة.

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في السياق نفسه، طرحت الفنانة أصالة ألبومها الجديد "لا تستسلم" الذي ضم 20 أغنية، وتعاونت فيه مع شركة روتانا، وبمجرد طرح الألبوم تلقت أصالة رسائل دعم وتهنئة من زملائها المطربين وعلى رأسهم إليسا وبلقيس وعبد المجيد عبد الله وغيرهم.