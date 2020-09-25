فيديو أحلام تجتمع مع ريدوان في ديو جديد وفايز السعيد يؤكد: "مفاجأة عالمية"

فايز السعيد الفنان الإماراتي، كشف عن مفاجأة جديدة عبارة عن دويتو غنائي يجمع النجمة الإماراتية أحلام بالنجم العالمي ريدوان ومن المقرر طرحه قريبًا جدًا، وذلك بحسب ما صرح به فايز السعيد خلال استضافته في برنامج "The Insider بالعربي" الذي يعرض على قناة دبي.

ديو جديد يجمع أحلام وريد وان

أحلام من المقرر أن تجتمع لأول مرة في دويتو غنائي مع النجم العالمي ريدوان، وذلك بعد مشاركة كل منهما في أوبريت "صناع الأمل"، حيث إن وقت تسجيل الأوبريت عبرت الفنانة الإماراتية أحلام، عن مدى تشوقها للعمل مع ريدوان وقالت في تصريحاتها وقتها على هامش تسجيل مقطعها الغنائي: "ممكن تعطوني إياه شوي.. شكلي هاخده من عندكم".

فايز السعيد يكشف تفاصيل أحدث تعاون بين أحلام وريدوان

أمنية أحلام بالتعاون مع ريدوان تحققت بالفعل وهما على أعتاب طرح أحدث أغنياتهما التي من المقرر أن تتغنى بها أحلام باللغة العربية، فيما يتغنى ريدوان باللغة الإنجليزية، بحسب ما قاله المنتج والملحن فايز السعيد الذي يعمل حاليًا على تنفيذ الدويتو الجديد الذي وصفه بأنه سيكون عملًا عالميًا ومفاجأة كبرى لعشاق الثنائي الغنائي.

وبالرغم من أن فايز السعيد رفض الكشف عن أي تفاصيل أخرى خاصة بأغنية أحلام وريدوان المنتظرة، إلا أنه نفى أن تكون الأغنية تم تنفيذها خصيصًا للعرض في معرض اكسبو 2020، مشيرًا إلى أنه يحضر حاليًا لأعمال أخرى من أجل طرحها في الحدث المرتقب.

ريدوان في "صناع الأمل"

الجدير بالذكر أن ريدوان شارك في تنفيذ الأوبريت الشهير "صناع الأمل" مع كل من صابر الرباعي ونجوى كرم وأصالة وعاصي الحلاني وأحلام ووليد توفيق وملحم زين ويارا وفايز السعيد ولطيفة العرفاوي ووليد الشامي ومحمد الشحي وبلقيس فتحي، ومحمد عساف وسيف نبيل وسعد لمجرد ومايا دياب، وأسما لمنور، وعبير نعمة، ونبيل شعيل وغيرهم.

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أوبريت "صناع الأمل"، من تلحين وإشراف الفنان العالمي ريدوان، الحاصل على 3 جوائز جرامي، وتم تسجيله في استديوهات الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد، وبمجرد عرضه في فبراير من العام الجاري لاقى انتشارا واسعا بين الجمهور.

حفل أحلام في اليوم الوطني السعودي

في سياق آخر، كانت النجمة الإماراتية أحلام قد أحيت حفلها ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ90 لكنها لم تستطع حبس دموعها تأثراً بغياب الجمهور عن الحضور بشكل مباشر وتحويل حفلها إلى حفل افتراضي بسبب إجراءات الحماية من فيروس كورونا، حيث بدا التأثر الشديد على أحلام التي عبرت عن افتقاد الجمهور على المسرح.

وتداول الجمهور حينها مقطع فيديو للفنانة أحلام ظهرت فيه وهي تبكي تأثراً بغياب الجمهور قائلة: "أحس دائما الفنان ولو شال معاه صوت حلو وأغاني حلوة، الا ما يظل الجمهور هو تاج راسه، وأقول لجمهوري اليوم اني فاقدتكم".