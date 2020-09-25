نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الليثي يكشف أسرار وكواليس أفلام إسماعيل يس في ذكرى ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي د. عمرو الليثي متسائلا من منا لا يحبه ولا يحب أفلامه التى لا تزال قادرة على إضحاكنا إلى الآن؟.. الفنان الكبير إسماعيل ياسين الذى ينتقل حبه إلينا جيلا بعد جيل.

وتابع الليثي وكان له مجموعة من الأفلام المميزة التى حملت اسمه وتلك المجموعة تحديدًا قام بإنتاجها وصاحب فكرتها عمى المنتج جمال الليثى، هذه الأفلام التى بدأت بـ«إسماعيل ياسين فى الجيش، إسماعيل ياسين فى الطيران، إسماعيل ياسين بوليس حربى، إسماعيل ياسين بوليس سرى، إسماعيل ياسين فى البحرية»، وكانت مرتبطة بالجيش

استمرت هذه الأفلام وحققت نجاحًا كبيرًا وكانت تكلفتها بسيطة. أذكر أن تكلفة الفيلم الواحد لم تكن تتجاوز أربعة عشر إلى ستة عشر ألف جنيه على أكبر تقدير ممكن فى ذلك الوقت، وهذه التكلفة ليست بالكبيرة لكنها كانت تحقق مردودًا إعلاميًّا جيدًا ومردودًا للقوات المسلحة جيدًا وأيضًا مردودًا تجاريًّا لمنتجى هذه الأفلام.