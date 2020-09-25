أصيب بمرض القلب وعمل كسائق تاكسي.. مالا تعرفه عن خالد صالح في ذكرى وفاته

أصيب الفنان خالد صالح بمرض القلب، ووهو مرض وراثي حيث أصيب شقيقه بنفس المرض.
عاش خالد صالح حياة صعبة، حيث انتقل إلى أحد البلاد ليكسب قوت يومه، وعمل كسائق تاكسي وذلك عقب تخرجه من كلية الحقوق.
بدأ الفنان خالد صالح مسيرته الفنية من خلال المسرح، حيث عمل في مسرح الهناجر لسنوات، ثم شارك في أعمال فنية أولها مسلسل "أم كلثوم"، وكان أول عمل سينمائي يشارك به هو فيلم "جمال عبد الناصر".
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