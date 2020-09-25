شاهد.. ليلى علوي تتألق بإطلالة شبابية في أحدث جلسة تصوير

نشر المصور الفوتوغرافي خالد فضة، أحدث جلسة تصوير خضعت لها الفنانة ليلي علوي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير”انستجرام”.
وظهرت ليلي علوي في الصور بإطلالة شبابية مميزة، نالت العديد من الإشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.
تألقت ليلي علوي في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت ادريس باللون الأورانج ونسقت معة بقبعة أنيقة وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، نال هذا اللوك الجديد اعجاب متابعيها على الإنستجرام.
يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان العام الحالي2020 .
وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل "هي ودافنشي" الذي عرض في رمضان 2016 وشاركها في بطولته خالد الصاوي، وآخر أعمالها السينمائية فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو من إخراج يسري نصر الله.
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