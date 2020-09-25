جمعية المؤلفين تنعى الملحن خليل مصطفى

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الملحن خليل مصطفى، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 65 عاما بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات.
وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
الراحل قدم خلال مسيرته الفنية عددا كبيرا من الأغنيات التي خلدت اسمه في سماء الفن المصري والعربي من بينها شوقنا وسبت فراغ كبير ومش جديد وخالصين وأهو ليل وعدى للفنان عمرو دياب، ولا تسوى دموع للفنان مدحت صالح، والشمس الجريئة للفنانة حنان.
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