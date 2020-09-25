انتهي النجم محمد نور من تصوير احدث اغانيه باللهجه الخليجيه بعنوان "مواعيد العمر" وقام بتصويرها علي طريقه الفيديو كليب ومن المقرر طرحها خلال الايام المقبله . ويعتبر هذه المره الاولي الذي يقوم فيها "نور" بالغناء باللهجه الخليجيه وقد قام بهذا العمل واهدائه للشعب السعودي احتفالا معهم بالعيد الوطني. مواعيد العمر من كلمات الامير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز و توزيع محمد شفيق وماستر وهندسه صوتيه ياسر انور واشراف فني محمد علام ووليد توفيق واداره اعمال ميرا امير واخراج بتول عرفه . وقد قام نور مؤخرا بطرح احدث اعماله "جاني في ملعبي" الذي حققت ولاقت نجاحا كبيرا وانتشارا بين الجمهور .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محمد نور ينتهي من تصوير "مواعيد العمر" ويهديها للشعب السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.