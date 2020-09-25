الارشيف / فن ومشاهير

مي فخري تفاجئ الجمهور بارتداء الحجاب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
فاجأت الفنانة مي فخري، جمهورها بارتدائها الحجاب مجددا، وقامت بحذف جميع صورها عبر إنستجرام دون الظهور بالحجاب
.

ونشرت مي صورة لها وهي ترتدي الحجاب ، وعلقت عليها قائلًة: “الحمد لله حمدًا طيبًا كثيرًا مبارك فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.. اللهم الثبات”، وتهافتت التعليقات المهنئة.

كما أن مي فخري لم تقدم أعمال جديدة بعد مشاركتها في مسلسل "البيت الكبير" وذلك جعل البعض يتوقع بإنها تركت التمثيل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مي فخري تفاجئ الجمهور بارتداء الحجاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا