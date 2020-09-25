عدت الأيام عليا وشوقنا أكتر شوقنا .. أبرز أعمال الملحن الراحل خليل مصطفى

وللملحن الراحل خليل مصطفى، عدد من الأغاني التي لا تنسى، إذ قدم مع الفنان عمرو دياب، عدد من أبرز أغانيه، من بينها: (شوقنا أكتر شوقنا، سيبت فراغ كبير، أهو ليل وعدى، يا سمرة، مش جديد، كلميني، أحلف بالليالي، خالصين، ليلة، السكة مش طويلة، أفراح، يا قلبها، عدت الأيام، جالك قلب).
وعمل مع الفنان مدحت صالح، في العديد من الأغاني، من بينها: (السهرة تحلي، البراءة، أجمل واحدة، حبك محلاه، زي القمر، أنا حبيت، لا بأمرك شئ، غني، شبكوا أيديكم، اللي جي معانا يلا، ولو أغضب، باسم الحب، ولا تسوى دموع، كان غيرك أشطر، الشمس ايه، أنا حر، مع العاشقين، تعاهدين، يوه يابا، أنا واد رسام، نسماية، أفتحي قلبك للمستقبل).
وتعاون مع الفنانة ميادة الحناوي، أغنيتي «مهما أغني، بينت الحب عليا»، وقدم مع الفنان مصطفى قمر، أغنية وحيدة هي «أنت»، ومع الفنانة المعتزلة منى عبد الغني، أغنيتي «أسباب، زيك لا».
كما تعاون مع عدد كبير أخر من نجوم الطرب، أبرزهم: (علي الحجار، شيرين عبد الوهاب في أغنية ميلني ميل، لطيفة، خادل عجاج، شيماء الشايب، جلال شفيق، حلمي عبد الباقي، حنان، أركان فؤاد، أنوشكا، أحمد إبراهيم، إبراهيم عبد القادر، أحمد جوهر)، وغيرهم.
وكان الشاعر فوزي إبراهيم -أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية- أعلن خبر وفاة الملحن خليل مصطفى، صباح اليوم الجمعة 25 سبتمبر، بعد صراع مع مرض سرطان الغشاء البريتوني، والقولون والرئة.
وكان الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم -أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو"- كشف قبل أيام تفاصيل إصابة الملحن خليل مصطفى بمرض السرطان.
قال إبراهيم إن الفنان خليل مصطفى مصاب بسرطان الغشاء البريتوني، وثانويات القولون والرئة، وتم نقله لمستشفى السلام الدولي فى 21 من شهر سبتمبر الجاري، وخضع للإشراف الطبي تحت يد الطبيب تامر النحاس".
وأضاف: "خضع الموسيقار الكبير للعلاج الكيماوي، وتبين مع العلاج وجود نقص فى جميع مكونات الدم من كريات دم حمراء وبيضاء، وحالته حرجة وليست مستقرة".
وأشار فوزي إلى أن مصطفى مازال في الرعاية المركزة، وطلب من أصدقائه الدعاء له لتخطي تلك المحنة المرضية الصعبة التي يمر بها.
يذكر أن خليل مصطفى عضو جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين.
وقدم خلال مسيرته عشرات الأغنيات الهامة منها شوقنا وسبت فراغ كبير ومش جديد للهضبة عمرو دياب، ولاتسوى دموع للمطرب مدحت صالح، والشمس الجريئة للمطربة حنان.
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