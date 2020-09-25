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لهذا السبب.. تأجيل حفل عمرو دياب في المملكة السعودية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. تأجيل حفل عمرو دياب في المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الهضبة عمرو دياب، عن تأجيل حفله بجدة احتفالا بالعيد الوطني السعودي الـ90، والذي كان من المقرر أن يقدمه غدا السبت.

ونشر الهضبة بيان عبر حسابه الرسمي قائلا "حرصًا منا على سلامة الجميع فقد تقرر تقليص عدد حضور حفل الفنان عمرو دياب للحد الأدنى، ولأن الحفل غير منقول تلفزيونيا، فقد تقرر تأجيله لموعد مقبل بإذن الله”.

يشار إلي أن قدم بعض النجوم الوطن العربي، حفلات ضمن الأحتفال بعيد الوطن السعودي وذلك مع وضع شروط لحضور الحفل وجميعها متعلقة بإجراءات الأمان والوقاية من الإصابة بفيروس المستجد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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