نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد المجذوب لـ "الفجر الفني": طرح "ماضي أسود" كان مخاطرة.. وحجزت في تركيا 20 ساعة أثناء عودتي من التصوير (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان السوري محمد المجذوب نجاحًا كبيرًا بأحدث أعماله الغنائية ماضي أسود، والتي مازالت تحظى بتفاعل جماهيري كبير حتى الآن منذ طرحها.

والتقى الفجر الفني مع محمد المجذوب في حوار خاص ليتحدث معنا عن سر اختياره لهذه الأغنية وطرحها في توقيت صعب يشهد العالم فيه أزمة كورونا وغيرها من الأزمات السياسية والاقتصادية.

في البداية.. ما الذي جذبك لتقديم أغنية ماضي أسود؟

أكثر ما جذبني لتقديم أغنية ماضي أسود هي كلماتها، وبعدها استمعت إلى اللحن وأحببته جدا وشعرت بأن هذه هي الهوية التي تشبهني، ناهيك عن التوزيع المميز.

حدثنا عن الصعوبات التي واجهتك خلال تصوير الكليب؟

الخوف كان من أكثر الصعوبات التي واجهتني أثناء السفر، وتملكني شعور القلق أكثر عندما بدأت أسمع عن أشخاص في بلادنا العربية وللأسف أصيبوا بفيروس كورونا، وبدأت البلاد في غلق مطاراتها بسبب هذا الفيروس الخطير، ولكن المشكلة الأكبر كانت بعد عودتي من ألمانيا بعد التصوير بمدينة برلين تحديدًا، وحجزت في تركيا لأكثر من 20 ساعة حتى أستطيع العودة إلى بيروت، ولكن بعد نجاح الكليب سعدت كثيرا وتأكدت بأن تعبنا لم يهدر.

حظي الكليب بنجاح كبير وحقق 2 مليون مشاهدة في الأسبوع الأول.. هل توقعت هذا النجاح؟

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كانت مخاطرة كبيرة مني بأن أطل بعمل فني جديد في مثل هذا الوقت الصعب ولاسيما وأن الناس كانت متخوفة من الكورونا وتترقب الأوضاع، ولكن بالرغم من كل هذه الأزمات حقق الكليب نجاحا ملحوظا وأنا راضٍ به.

وكيف كانت ردود فعل الجمهور على العمل؟

رد فعل الجمهور كانت إيجابية جدا وتفاعلوا بشكل واضح مع الأغنية وكان ذلك أكبر جائزة حصلت عليها بعد كل هذا التعب.

محمد المجذوب يغني للحب دائما.. ماذا عن الحب في حياتك؟

الحب دائمًا موجود في حياتي، حتى أستطيع أن أقدم كل الأعمال الصادقة النابعة من القلب وقريبًا تسمعون خبرًا سارًا.

ما موقفك من خوض تجربة التمثيل؟

بالوقت الحالي أركز على هويتي الفنية وأن أقدم شيئًا جديدا لم إقدمه مثل الغناء باللهجة العراقية، وأركز أيضًا في الحفاظ على النجاح الذي حققته في مصر وصحيح أنا لا أرفض خوض تجربة التمثيل أبدًا ولكنها غير مطروحة بالوقت الحالي.