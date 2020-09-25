نشرت الفنانة سميرة سعيد صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلساتها التصويرية. وظهرت سميرة سعيد بلوك جديد مرتدية فستان باللون الأسود وقبعة مع نظارة بعدسات فضيه وتسريحة شعر جديدة. وعلقت سميرة سعيد على الصورة قائلة "عندما تكون الأمور صعبة.. اضحك من القلب حتى تتحسن.. ❤️".

خطفت الفنانة المغربية سميرة سعيد قلوب جمهورها العربي بإطلاق أجدد أعمالها الغنائية "قط وفار"، والتي تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقي البريطاني ذي الأصول المصرية محمد النابلسي. وخاضت سميرة عبر الأغنية الجديدة مغامرة موسيقية وتسويقية مختلفة حيث قررت أن يكون العرض الأول لها بشكل لايف عبر أولى حفلاتها الغنائية الأونلاين مع تطبيق تيك توك Tik Tok العالمي، وذلك تزامنًا مع صدورها رسميًا بشكل فيديو كليب.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بإطلالة مبهجة.. سميرة سعيد تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.