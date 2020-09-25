أحمد السقا يحيي ذكرى رحيل والده: يا رب أعلم أولادي زي ما أنت علمتني

حرص الفنان أحمد السقا، على إحياء ذكرى رحيل والده الراحل المخرج صلاح السقا وذلك عبر حسابه على"إنستجرام".

ونشر أحمد السقا، صورته مع والده، وأخرى مع أولاده وعلق قائلا: "كل اب لازم يعرف ان ابنه هيتعلم من افعاله مَش من كلامه. النهارده الذكرى العاشرة لابويا الله يرحمه.....اسالكم الفاتحه..... الله يرحمك يا ابوية و يا رب اعلم اولادي زي ما انت علمتني ❤️".



تحل، اليوم الجمعة، ذكرى وفاة واحد من أشهر مخرجي المسرح، ورائد فن تحريك العرائس في مصر وهو صلاح السقا، والد الفنان أحمد السقا، والذى قدم خلال مشواره العديد من الأعمال الفنية التي أثرت تاريخ صناعة الفن منها "حلم الوزير سعدون، حسن الصياد، الأطفال يدخلون البرلمان، خرج ولم يعد، الليلة الكبيرة".



وشارك الفنان أحمد السقا فى السباق الرمضانى ببرنامج "اغلب السقا" وهو مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، بجائزة 100 ألف جنيه يوميًا، وتُقدمه النجمة رزان مغربي.

وكشف المنتج تامر مرسى عن مسلسل " نسل الاغراب" الذي سيتم عرضه في رمضان 2121 عن طريق نشر صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وأمير كرارة وعلق: "مسلسل "نسل الاغراب" رمضان 2021 حصريًا على شاشات المتحدة.