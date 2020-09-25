علي الدلفي يحقق نجاحا غير مسبوق بأغنيته رتب حياتك

حققت أغنية رتب حياتك لـ علي الدلفي نجاحا غير مسبوق في العراق وحظيت الأغنية بملايين المشاهدات على قناة اليوتيوب الخاصة به، فضلا عن صفحات التواصل الاجتماعي التي نقلت الأغنية.

أغنية رتب حياتك من كلمات وألحان علي الدلفي، وتوزيع موسيقي لجاكي صباح، وميكساج وماسترينغ لأسامة سمير وأخرج الفيديو كليب الخاص بالأغنية محمد العبودي.

من جانبه قال علي الدلفي إن اغنية "رتب حياتك" هي تعبير حقيقي عن بعد الحبيب، الذي اختار الغياب واختار تعذيب حبيبه الذي ضحى بكل شيء من أجله.

ولفت إلى أن نجاح رتب حياتك راجع لكلماتها الموحاة والاحاسيس المرهفة التي تخللت كلمات الاغنية، موضحا أن الموسيقى اختيرت بعناية فائقة، فضلا عن الفيديو كليب الذي كان ملائما جدا لتعبيرات الاغنية.