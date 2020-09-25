نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجاء حسين: الصحافة هاجمتني بعد انضمامي للمسرح القومي.. "قالوا رمرم" في المقال التالي
وأضافت خلال لقائها ببرنامج "3 ستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"،الذي يقدمه سلوى محمد علي، وسالي حماد، وإيمان يوسف، أن عبد الله غيث فارس المسرح بلا منازع.
ولفتت الفنانة القديرة رجاء حسين، إلى أنها تعرضت للهجوم من الصحف على انضمامها إلى المسرح القومي وقالوا إن «المسرح القومي رمرم».
وأردفت، أنها تحملت مسئولية أهلها بعد وفاة والدها في سن مبكرة، وهذا ما ساعد على تشكيل شخصيتها، مؤكدة أن «بير السلم» من أفضل أدوارها مع عبد الرحمن زهرة.
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