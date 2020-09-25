عقب وفاته بالسرطان.. تشييع جنازة الملحن خليل مصطفى

و كان قد أعلن الشاعر فوزي إبراهيم أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية خبر وفاة الملحن خليل مصطفى، اليوم.
وكشف فوزي إبراهيم قبل أيام تفاصيل إصابة الملحن خليل مصطفى بمرض السرطان.
وقال "إبراهيم" إن الفنان خليل مصطفى مصاب بسرطان الغشاء البريتوني، وثانويات القولون والرئة، وتم نقله لمستشفى السلام الدولي فى 21 من شهر سبتمبر الجاري، وخضع للإشراف الطبي تحت يد الطبيب تامر النحاس".
وتابع قائلا: "خضع الموسيقار الكبير للعلاج الكيماوي، وتبين مع العلاج وجود نقص فى جميع مكونات الدم من كريات دم حمراء وبيضاء، وحالته حرجة وليست مستقرة".
وأشار فوزي إلى أن مصطفى مازال في الرعاية المركزة، وطلب من أصدقائه الدعاء له لتخطي تلك المحنة المرضية الصعبة التي يمر بها.
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