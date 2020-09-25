بفستان ذهبي.. شيرين رضا بإطلالة أنيقة من جديد

وظهرت الفنانة شيرين رضا في هذه الصورة بإطلالة متألقة، حيث ارتدت فستان ذهبي اللون، والذي أبرز رشاقتها وجمالها واعتمدت على ميك أب هادي، وشعر ملموم.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين رضا مشاركتها في فيلم "رأس السنة "، مع كل من إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وأحمد مالك، وإخراج محمد صقر.
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