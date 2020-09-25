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نادين نسيب نجيم تكشف عن إصابتها في انفجار بيروت

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم تكشف عن إصابتها في انفجار بيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، صورة لها بدون ميك أب، وتفاجأ الجمهور بظهور آثار في وجهها من انفجار مرفأ بيروت وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "نجيم" قائله: "شكرًا يارب على كل شئ وأنا ممتنة كتير وإيجابية كتير، بعدني بحب الحياة وكل لحظة بقول نشكر الله، لأنه الحياة بعدا قدامنا ولازم نعيشها صح طالما الله كاتب لنا عمر".

وكانت نادين نسيب نجيم قد شاركت فيديو في لحظة الإنفجار الذي حدث ببيروت منذ فترة قليلة، وذلك من شرقة منزلها حيث لاحق الإنفجار الأول انفجار أقوى وأشد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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