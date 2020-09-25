نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلوك جديد.. أحمد مكي يغازل جمهوره في أحدث ظهور بإنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحرص الفنان أحمد مكي التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية. ونشر مكي مند قليل صورة له عبر حسابه بإنستجرام ، وظهر بالصورة بلوك جديد وعلق قائلاً:"صباح الخير.. جمعة مباركة ". وردت الفنانة منه ممدوح عليه من خلال خاصية التعليقات وكتبت : صباح الخير. والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد مكي الدرامية مسلسل "خلصانة بشياكة" الذي تم عرضه عام 2017، وهو بطولة دينا الشربينى، ‏هشام ماجد، شيكو، ويزو، بيومي فؤاد، أوس أوس، انتصار، ومن إخراج هشام فتحي، وتأليف ‏فاروق هاشم ومصطفى عمر‎.‎

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بلوك جديد.. أحمد مكي يغازل جمهوره في أحدث ظهور بإنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.