وظهرت زوجة أحمد حسن، زينب مرتدية الحجاب، في حين اكتفى أحمد حسن بالتعليق على الصورة قائلا: "الحمد لله".
وتفاعل الجمهور مع هذه الصور، حيث انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معللين أن ما حدث لهم من سجن بسبب استخدام ابنتهم وتعريضها للخطر يمكن أن يكون خيرا لهم.
وتلقت زينب زوجة اليوتيوبر أحمد حسن، انتقادات عديدة بسبب خلعها للحجاب عقب زواجها من "حسن".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بالحجاب.. أول ظهور لليوتويبر أحمد حسن وزينب عقب خروجهم من السجن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.