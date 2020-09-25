خاص:تحويل الجزء الثاني من "بـ100 وش" إلى فيلم سينمائي وإلغاء فكرة المسلسل

"بـ100 وش" من أهم الأعمال الناجحة في دراما رمضان 2020، لكنه من أكثر الأعمال التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية نتيجة التغيرات المستمرة في خطط إنتاجه، حيث تردد أن العمل سوف يتم تقديم جزء ثاني منه لكنه سوف يتم تأجيل تنفيذه، حتى جاء القرار الجديد بتقديمه كعمل سينمائي بعيدا عن الدراما.

تحويل مسلسل "بـ100 وش" إلى عمل سينمائي

عمرو الدالي مؤلف مسلسل "بـ100وش" أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن تغير الخطة التي تم وضعها خلال الفترة الماضية من أجل إنتاج جزء ثاني من مسلسل "بـ100 وش" وتقديمه خلال شهر رمضان 2022، حيث أوضح أنه تم الاستقرار على تحويل العمل الدرامي لفيلم سينمائي جديد على أن يتم الإعداد له خلال الفترة القادمة فقال: "استقر فريق عمل مسلسل (بـ100 وش) على تحويل العمل إلى فيلم سينمائي سوف يتم الإعداد له خلال الأشهر القادمة، لكن هناك العديد من التفاصيل لن يتم الكشف عنها خلال هذه الفترة، حيث أننا لا نزال في مرحلة التحضير للعمل الجديد".

فريق عمل الجزء الأول من "بـ100 وش" هم أبطال الفيلم الجديد

"بـ100 وش" العمل السينمائي المنتظر من المقرر أن يشارك فيه أبطال الجزء الأول من المسلسل وهم الفنانة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، علا رشدي، كما أن المخرجة كاملة أبو ذكري سوف تقوم بإخراج العمل، إضافة إلى أن فريق كتابة المسلسل هو أيضا من يشرف على كتابة الفيلم السينمائي.

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تخبط في التصريحات بسبب مستقبل "بـ100 وش"

"بـ100وش" قد مر خلال الفترة الماضية بالعديد من التطورات حيث تم الكشف عن التخطيط لتقديم جزء ثاني من المسلسل، ثم أعقب ذلك الإعلان عن تأجيل الفكرة حيث أعلنت الفنانة نيللي كريم في تصريحات لها على قناة "dmc" أنها سوف تشارك في جزء جديد من المسلسل مع الفنان آسر ياسين وأن موعد عرض العمل سوف يكون في رمضان 2022، وليس شهر رمضان القادم، وذلك بسبب رغبتها لتنفيذ جزء ثاني في مستوى الجزء الأول وليس تكراراً له، وأن فريق عمل المسلسل لا يزال في مرحلة التفكير في شكل الجزء الثاني، وأكدت الفنانة المصرية أنها استقرت على تقديم مسلسل آخر في رمضان المقبل، ونفس الأمر لآسر ياسين وبقية أبطال المسلسل، وبعدها سيعودون للعمل على الجزء الثاني من "بـ100 وش"، لكن هذه الخطة تم التراجع عنها في النهاية وسوف يتم الإعداد لعمل سينمائي يحمل اسم المسلسل الشهير.