طرح التريلر الأول لفيلم الخطه العايمة

يأتي ذلك بعدما، نشر الفنان محمد عبد الرحمن البوستر الرسمى لـ فيلم " الخطة العايمة " وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلق محمد عبدالرحمن قائلا: «بسم الله.. توكلنا على الله .. البوستر الرسمي لفيلم #الخطة_العايمة .. اجتهدنا كلنا عشان نعملكم حاجة تليق بيكم.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم.. انتظروا الإعلان التشويقي الأول قريبًا».
فيلم «الخطة العايمة» بطولة: على ربيع ومحمدعبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله، إنتاج : Al Ramzy production - Oscar production، تأليف: أحمد عبد الوهاب - كريم سامي، إخراج: معتز التوني.
وعرض لـ محمد عبد الرحمن مؤخرا مسلسل جمجوم وبم بم، بطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل وأحمد السعدني ومحمد محمود، وعدد من الفنانين.
المسلسل تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في 15 حلقة.
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