الارشيف / فن ومشاهير

طرح التريلر الأول لفيلم الخطه العايمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
طرحت الشركة المنتجة للفيلم الكوميدي «الخطة العايمة» التريلر الأول للفيلم عبر موقع الفيديوهات الشهير يويتوب، وذلك قبل طرحه في دور العرض السينمائية في 6 أكتوبر المُقبل. 

يأتي ذلك بعدما، نشر الفنان محمد عبد الرحمن البوستر الرسمى لـ فيلم " الخطة العايمة " وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق محمد عبدالرحمن قائلا: «بسم الله.. توكلنا على الله .. البوستر الرسمي لفيلم #الخطة_العايمة .. اجتهدنا كلنا عشان نعملكم حاجة تليق بيكم.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم.. انتظروا الإعلان التشويقي الأول قريبًا». 

فيلم «الخطة العايمة» بطولة: على ربيع ومحمدعبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله، إنتاج : Al Ramzy production - Oscar production، تأليف: أحمد عبد الوهاب - كريم سامي، إخراج: معتز التوني.

وعرض لـ محمد عبد الرحمن مؤخرا مسلسل جمجوم وبم بم، بطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل وأحمد السعدني ومحمد محمود، وعدد من الفنانين.

المسلسل تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في 15 حلقة. 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر طرح التريلر الأول لفيلم الخطه العايمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا