عمرو عرفة يهنئ محمود البزاوي بعيد ميلاده: الموهوب صاحب صاحبه

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية والذي لاقي نجاحا كبيرا من قبل الجمهور.

يُذكر أن، آخر أعمال المخرج عمرو عرفة السينمائية فيلم "من 30 سنة"، بطولة أحمد السقا، منى زكي، ميرفت أمين، شريف منير، نور اللبنانية، رجاء الجداوي.



وكانت آخر أعمالة الدرامية مسلسل "لمعي القط" الذي عرض في شهر رمضان 2017، وهو من بطولة محمد عادل إمام، لقاء الخميسي، عمر مصطفى متولي.