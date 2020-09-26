تامر عاشور يطرح معلش أصلي "مدلعها" عبر يوتيوب

أغنية "معلش أصلي مدلعها"، من كلمات الشاعر صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقي رامي سمير وميكس وماستر خالد سند، وطبلة أحمد العيادي وجيتار مصطفى أصلان، ووصلت الأغنية لأكثر من من 60 ألف مشاهدة بعد طرحها بثلاث ساعات.
وكان أعلن تامر عاشور، عن طرح أغنيتة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" قائلا "معلش أصلي مدلعها" دلوقتي على قناتي الرسمية ".
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