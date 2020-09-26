كورونا يرجئ كرنفال ريو دي جانيرو السنوي

أعلن منظمو كرنفال ريو دي جانيرو، الخميس، أن نسخة العام 2021 من الكرنفال الأشهر في العالم والتي كان مفترضا أن تجري في فبراير المقبل، أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب وباء كوفيد-19.
وقال جورجي كاستانييرا، رئيس الرابطة المستقلة لمدارس السامبا في ريو دي جانيرو (لييسا) المسؤولة عن تنظيم هذا الحدث السنوي، للصحافيين "لقد انتهينا إلى استنتاج مفاده أنه يجب تأجيل الحدث".
وأضاف "ببساطة لا يمكننا إجراؤه في فبراير. لن يكون لدى مدارس السامبا الوقت أو الموارد المالية والتنظيمية لكي تكون جاهزة في فبراير".
ولم يعلن كاستانييرا الموعد الجديد المحتمل لهذا الحدث الذي يجذب سنويا إلى المدينة الساحلية ملايين السياح من سائر أنحاء البرازيل والعالم أجمع.
وقرار "لييسا" ينطبق على الفعالية الرسمية الأساسية في الكرنفال وهي مسابقة مدارس السامبا التي تجري على جادة سامبودرومو الشهيرة، ولا يسري على "التجمعات" أي حفلات الشوارع التي تجري على هامش الكرنفال.
ولم تعلن سلطات المدينة بعد ما إذا كانت ستسمح بحصول هذه التجمعات أم لا.
وبلغ عدد المصابين بالفيروس الفتاك في البرازيل 4.7 مليون شخص توفي منهم حوالى 140 ألفا
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