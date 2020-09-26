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نجوم الفن في حفل عيد ميلاد ريهام حجاج الـ 34

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احتفلت الفنانة ريهام حجاج، بعيد ميلادها الـ34، في مدينة الشيخ زايد، بحفل كبير بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، عددًا من الصور من حفل عيد ميلاد ريهام حجاج، عبر حسابها الشخصي بـ”إنستجرام”دون أن تعلق.

وظهرت ريهام حجاج، بأطلالة جذابة ومثيرة، حيث أنها أرتدت فستان قصير بلون الفضي، مع تسريحة شعر كارلي.

وحضر حفل عيد ميلاد ريهام حجاج الفنان ماجد المصري وزوجته، والفنانة نيللي كريم، وخطيبها والفنانة لبلبة، وعبير صبري، ومنة فضالي، ونسرين إمام زوجة المنتج تامر مرسي، كما ظهرت لأول مرة خطيبة أمير شاهين، بعد الخطوبة مع النجمة إلهام شاهين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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