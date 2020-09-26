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ماغي بو غصن توجه رسالة للممثلة العراقية هدى حسين

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وجهت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​، التهنئة للممثلة العراقية هدى حسين على مسلسلها "​الناجية الوحيدة​"، متمنية التوفيق لكل فريق العمل.

وكتبت ماغي عبر موقع التغريدات تويتر:"ألف مبروك الإعلان عن مسلسل الناجية الوحيدة وبالتوفيق لكل فريق العمل.. بانتظارك نجمتنا الحلوة بدور مختلف متل ما عودتينا".

ومن جانبها، ردّت هدى على ماغي على صفحتها الخاصة، اذ كتبت: "ماغي العزيزه .. شكرا لذوقك كل الاماني الجميله لك".

يذكر أن ماغي بو غصن شاركت في السباق الرمضاني المنصرم من خلال مسلسل أولاد آدم وحققت نجاحات كبيرة ولاسيما بعد تغيير جلدها الفني وتقديمها لأدوار درامية وليست كوميدية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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