عقبال 100 سنة فرح ليكي مع محمد.. إلهام شاهين توجه رسالة لـ ريهام حجاج في عيد ميلادها

احتفلت الفنانة الهام شاهين ، بعيد ميلاد النجمة ريهام حجاج .

وظهرت الهام شاهين رفقة نجوم الفن علي راسهم النجمة عبير صبري و نيلي كريم والاعلامية بوسي شلبي من حفل ميلاد ريهام حجاج و علقت علي الصورة : " ريهام حجاج الفنانه الجميله عقبال 100 سنه سعاده و فرح و نجاح ليكى و لمحمد .. تستاهلوا كل خير".

وحازت الصورة علي اعجاب الكثير من متابعيها، وجاءت التعليقات ما بين: "احلي نجوم ، منورين الدنيا ، حلوين اوي".

واحتفلت الفنانة ريهام حجاج، بعيد ميلادها الـ 34، منذ أيام، حيث أنها من مواليد 22 سبتمبر 1986.

ولدت وعاشت معظم حياتها في إيطاليا، تخرجت من كلية الإعلام وعملت في مجال التسويق.

وكان أول أعمالها فيلم سفاري ،مع رامز أمير وإيهاب فهمي، وكان من إخراج مازن الجبلي عام 2010، في نفس العام شاركت في مسلسل "أزمة سكر".

وشاركت الفنانة ريهام حجاج في عدة مسلسلات أبرزها "أزمة سكر"، "رقم مجهول"، "كاريوكا"، "نقطة ضعف"، "هبة رجل الغراب"، "سجن النسا"، "يونس ولد فضة"، "كارمن"، آخرهم "لما كنا صغيرين" رمضان الماضي.

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وقدمت ريهام أفلاما منها "وبعد الطوفان" عام 2012، ثم "واحد صعيدي" في 2014، "سوء تفاهم"، "كريم الكينج"، "يوم مالوش لازمة"، "سطو مثلث"، "القرد بيتكلم"، "رغدة متوحشة" في 2018.