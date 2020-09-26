عقبال 100 سنة فرح ليكي مع محمد.. إلهام شاهين توجه رسالة لـ ريهام حجاج في عيد ميلادها

وحازت الصورة علي اعجاب الكثير من متابعيها، وجاءت التعليقات ما بين: "احلي نجوم ، منورين الدنيا ، حلوين اوي".
واحتفلت الفنانة ريهام حجاج، بعيد ميلادها الـ 34، منذ أيام، حيث أنها من مواليد 22 سبتمبر 1986.
ولدت وعاشت معظم حياتها في إيطاليا، تخرجت من كلية الإعلام وعملت في مجال التسويق.
وكان أول أعمالها فيلم سفاري ،مع رامز أمير وإيهاب فهمي، وكان من إخراج مازن الجبلي عام 2010، في نفس العام شاركت في مسلسل "أزمة سكر".
وشاركت الفنانة ريهام حجاج في عدة مسلسلات أبرزها "أزمة سكر"، "رقم مجهول"، "كاريوكا"، "نقطة ضعف"، "هبة رجل الغراب"، "سجن النسا"، "يونس ولد فضة"، "كارمن"، آخرهم "لما كنا صغيرين" رمضان الماضي.
وقدمت ريهام أفلاما منها "وبعد الطوفان" عام 2012، ثم "واحد صعيدي" في 2014، "سوء تفاهم"، "كريم الكينج"، "يوم مالوش لازمة"، "سطو مثلث"، "القرد بيتكلم"، "رغدة متوحشة" في 2018.
كما أعلنت الفنانة إلهام شاهين عن مشاركة فيلهما "حظر تجول" فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقبل، بدورته الـ 42، المقرر إقامتها في الفترة ما بين 19 وحتى 28 نوفمبر 2020، ويعتبر الفيلم هو أول فيلم مصري روائي طويل يتم اختياره للمنافسة بالمهرجان.
وشاركت "إلهام" صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت عليها: "العرض العالمي الأول لفيلم # حظر_تجول للمخرج أمير رمسيس ، الهام شاهين ، أمينة خليل ، أحمد مجدي ، محمود الليثي والنجم الفلسطيني كامل الباشا ضمن المسابقة الرسمية لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".
وفيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، ومحمود الليثي، وتصوير عمر أبودومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.
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