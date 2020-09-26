إسعاد يونس تستعيد ذكرياتها مع الراحل سعيد صالح

نشرت الإعلامية إسعاد يونس، صورة قديمة لها، من فيلم "السقوط في بئر سبع"، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت إسعاد يونس في الصورة، رفقة الفنان الراحل سعيد صالح، وعلقت عليها: "السقوط في بئر سبع، شوية ذكريات".

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يذكر أن إسعاد يونس تعرضت لهجوم من رواد تويتر ، ووصفوها بالتنمر والعنصرية وازدراءِ الفلاحين والفقراء، بسبب مقال كانت كتبته في إحدى الصحف المصرية ونشرته عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي, والمقال يحمل عنوان "فتحزيه".

وكتبت، إسعاد يونس المقال في ذكرى ثورة 30 يونيو، لكنها عبّرت عن الموضوع بشكلٍ ساخر على قصةِ فتاةٍ قروية فقيرة جاءت لتعمل خادمة لديهم في المنزل منذ سنوات طويلة.

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