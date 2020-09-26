وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات ، ما بين "الفنان المحترم الناجح.. ربنا يكرمك يارب ومن نجاح لنجاح دايما.. يا نجم الله يوفقك بتمنالك النجاح".
وسبق أن أكد المغني الشاب عمر كمال- خلال ندوته بموقع "دوت الخليج"- أن مغني المهرجانات حمو بيكا، لا يكون متعمدا، في فيديوهاته الكوميدية التي يتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن "الإفيه" الذي يقوله، لو جيد؛ من الممكن أن يصوره للجمهور.
وكان عمر كمال، قد طمأن جمهوره على حالته الصحية، مؤكدا أنه سليم؛ وذلك ردًا على شائعة إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب عبر حسابه: "أنا كويس الحمد لله.. شوية تعب ويروحوا زى أى تعب من كتر السفر وقلة النوم وكتر المشاكل".
وأضاف عمر كمال: "الحمد لله على كل شيء.. شكرا لكل اخ واخت وفنان سأل عنى باتصال أو رسالة أو دعوة أو كومنت".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اكتساح الشارع.. عمر كمال ينشر فيديو برفقة جمهوره على أنغام لغبطيطا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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